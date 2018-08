"Grazie ai bagnini che mi hanno salvato la vita e al personale del Perrino"

Riceviamo e pubblichiamo un messaggio di ringraziamento ai bagnini di lido Torre Guaceto da parte di Stefano Tutino, il ragazzo che stamattina è stato salvato dagli stessi bagnini (leggi l'articolo), presso la spiaggia di Punta Penna Grossa.

Ringrazio di cuore i due ragazzi che ho visto apparire tra le onde mentre pensavo che non ce l’avrei fatta. Quali parole puoi spendere per due giovani che mettono la loro vita in pericolo per ridare la tua a te e alla tua famiglia? Nessuno credo ne abbia inventate. Comunque Grazie, Grazie, Grazie.

Grazie però anche a tutto il personale del 118 che è intervenuto e a tutto il personale dell’ospedale Perrino, molto professionale e premuroso nei miei confronti.

Ora sono a casa e sto bene! Brindisi mi regala da tanti anni momenti felici e spensierati ma oggi ho visto un altro aspetto di Brindisi e dei brindisini che non sempre è scontato. Grazie davvero di Cuore!