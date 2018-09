Immobili comunali all'asta per finanziare opere pubbliche

FASANO - Serviranno a finanziare due interventi di interesse pubblico gli introiti ricavati dal Comune di Fasano con l'aggiudicazione all'asta di due immobili di sua proprietà, mentre è al momento sospesa l'aggiudicazione definitiva di un terzo immobile per consentire l'esercizio del diritto di prelazione. Deserta invece l'asta per altri due beni che il Comune intende alienare. Intanto le somme già incassate saranno utilizzate per finanziare i lavori di installazione dell’ascensore presso la scuola “Fortunato” di Montalbano, i cui lavori sono iniziati proprio in questi giorni, e per la redazione del Piano Regolatore per il Porto di Savelletri.

La procedura di asta pubblica era stata avviata nello scorso mese di luglio. Le operazioni di gara si sono svolte nelle scorse settimane e il 17 settembre. Gli immobili già aggiudicati sono un terreno sito in contrada Laureto, al prezzo di 3.671 euro, e un terreno in zona di edilizia economica e popolare aggiudicato a 49.725 euro. Sono invece andate deserte le aste per i lotti 1 e n. 2 riguardanti, rispettivamente, un porzione di fabbricato in C.da Bicoccca e un terreno adiacente al fabbricato stesso.

Per il lotto numero 3, inerente un terreno in contrada Vigna Marina-Pozzi Neri, è pervenuta un’offerta economica di 28.570 euro ed è stato aggiudicato provvisoriamente attivando, ai sensi della normativa vigente, l’isituto della prelazione al confinante, un coltivatore diretto, che si è classificato al secondo posto nelle offerte. Per l’esercizio della prelazione è stato concesso il termine di trenta giorni, allo scadere dei quali si provvederà anche in questo caso all’aggiudicazione definitiva.