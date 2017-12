Auto si ribalta e si schianta contro palo: conducente miracolato

ERCHIE – Può ritenersi miracolato il 21enne di Erchie M.M. che nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, mentre tornava dal lavoro è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada che collega Oria a Erchie: l’auto sulla quale viaggiava si è accartocciata intorno a un palo dell'elettricità installato in un terreno posto sul lato opposto al senso di marcia.

Il giovane, per cause al vaglio dei carabinieri di Erchie, ha perso il controllo della sua Citroen C1 all’altezza di un curvone. L’auto dopo essersi ribaltata più volte si è schiantata contro il palo di cemento, accartocciandosi. Il giovane conducente è riuscito da solo a liberarsi dalle lamiere contorte. Inizialmente era stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco ma successivamente la richiesta è stata annullata.

Il 21enne, da quanto si apprende, non è in pericolo di vita, avrebbe riportato fratture alle costole e contusioni. E’ stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi da un’ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i carabinieri della stazione di Erchie.

