Incidente sulla superstrada: cinque veicoli coinvolti, strada chiusa

TUTURANO – Incidente con cinque auto coinvolte sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118, non dovrebbero esserci feriti in condizioni gravi. Il traffico sulla corsia in direzione nord è stato chiuso e le auto sono vengono fatte deviare allo svincolo per Tuturano. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità. Nel video di Stefano B. pubblicato sul gruppo Whatsapp Protezione civile Salento, la scena dell’incidente.

Maggiori dettaglio nelle prossime ore