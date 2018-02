Internalizzazione lavoratori Sanitaservice, indetta assemblea sindacale

BRINDISI – Le segreterie sindacali territoriali Cgil, Uil Fpl, Cisl Fp hanno indetto martedì 13 febbraio dalle 9 alle 11 un’assemblea sindacale retribuita dei lavoratori del settore pulimento della Sanitaservice. Si discuterà di esternalizzazione del servizio pulimento a causa Sentenza del Consiglio di Stato, sciopero del 19 febbraio 2018, varie ed eventuali.

"La Fp Cgil di Brindisi dopo la difficile giornata vissuta in quel di Bari presso la Regione Puglia, si è determinata di indire una giornata di sciopero per il prossimo 19 febbraio, per l’intera giornata e per ogni turno di lavoro”. Si leggeva in una nota stampa diffusa dal sindacato Funzione Pubblica - Sanità Cgil dopo l’incontro del 5 febbraio scorso a Bari con i vertici della sanità pubblica pugliese per discutere sull’internalizzazione dei lavoratori che non ha portato gli esiti sperati.

“Già in data 24 gennaio questa organizzazione sindacale aveva proclamato lo stato di agitazione. Ma oggi il verdetto. Non accettiamo che i diritti acquisiti dai nostri lavoratori possano essere barattati".