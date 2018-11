Manutenzione strade e ponti: stanziati 2,7 milioni. "Cavalcavia De Gasperi da ricostruire"

BRINDISI - Quasi 3milioni di euro (per la precisione 2,7 milioni) per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, marciapiedi e impianti di pubblica illuminazione. Il Comune di Brindisi recupererà dei mutui accesi nel 2014 e mai utilizzati per migliorare la viabilità urbana e quindi anche la sicurezza dei cittadini.

Le linee guida del programma di interventi sono state illustrate dal sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Tiziana Brigante, nel corso di una conferenza stampa.

Come richiesto dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture a seguito del crollo del ponte Morandi, l’amministrazione comunale, nel giro di tre mesi, ha completato un’attività di verifica di ponti e infrastrutture. Complessivamente sono state controllate 34 opere. Quelle che necessitano di interventi sono il ponte di via Martiri delle Fosse Ardeatine (fra i rioni Commenda e Bozzano) e il cavalcavia De Gasperi.

Mentre per il primo sarà sufficiente un intervento di restyling da 450mila euro, per il secondo, da quanto accertato dai tecnici comunali, occorrerà un intervento di ricostruzione. “A medio o a lungo termine – ha dichiarato la Brigante – il cavalcavia dovrà essere ricostruito interamente”. I costi per la ricostruzione sono stati stimati in circa 15 milioni di euro. Nel frattempo, saranno valutati degli interventi tampone, fra cui l’alleggerimento dal traffico pesante.

Settore Beni monumentali

Progetto di manutenzione, restauro e messa in sicurezza Fontana dell’Impero 150mila euro

Superamento delle barriere architettoniche per le mura di contenimento poste a ridosso del Monumento al Marinaio d’Italia su Lungomare Ammiraglio Millo 10mila euro

Lavori di sistemazione ed adeguamento (illuminazione, impianto di videosorveglianza, antintrusione, antincendio, condizionamento) per Palazzo Nervegna ed ex Convento Santa Chiara 10mila euro Nel Piano triennale delle opere pubbliche è previsto:

Restauro e fruibilità degli scavi archeologici di Palazzo Guerrieri. Importo dei lavori € 400.000,00;

Restauro e fruibilità degli scavi di Palazzo Granafei Nervegna. Importo dei lavori € 300.000,00;

Sistemazione dell’area archeologica di Via del Mare. Importo dei lavori € 100.000,00;

Completamento dei lavori di restauro della Fontana Tancredi e risistemazione delle aree adiacenti. Importo dei lavori € 100.000,00;

Completamento del restauro del Tempio di San Giovanni a Sepolcro, finanziato con fondi privati. Import dei lavori € 372.000,00;

Primi interventi di restauro sugli ambienti ipogei utilizzati quali rifugi antiaerei;

Interventi di messa in sicurezza e restauro del Monumento al Marinaio d’Italia. Importo dei lavori € 1.000.000,00.

Scuole

Lavori per la adeguamento normativo scuola Salvemini.

Approvato progetto definitivo. Importo complessivo € 394.740,00.

Lavori di manutenzione straordinaria scuola E. De Amicis. (Tuturano). Importo progetto €. 200.000,00. Approvato progetto definitivo. I lavori consisteranno nella manutenzione straordinaria delle facciate e dei solai.

Progetto per l’adeguamento strutturale e antismico scuola Virgilio. Importo progetto €. 915.000,00. Approvato progetto definitivo. I lavori consisteranno in interventi principalmente di adeguamento delle strutture portanti dell’edificio. (resp. Ing. Augusto).

Appalto di manutenzione straordinaria scuole varie (interventi già eseguiti). Importo € 240.000,00. Gli interventi significativi hanno riguardato: scuola Santa Rita, scuola Pertini, scuola Deledda, via Dei Mille (facciata), Livio Tempesta (rifacimento solaio e sostituzione caldaia), scuola Giulio Cesare (pensiline), scuola via Sele ((sistemazione cancello oggetto di sopralluogo al quartiere), scuola via Vivaldi Tuturano (rifacimento recinzione e cancello), scuola Don Milani (facciate esterne), scuola via Leonardo da Vinci (messa in sicurezza aula robotica), asilo nido via Modigliani (impermeabilizzazione solai).

Da fare a breve: scuola L. da Vinci (montascale), scuola Don Milani (lucernari in plexiglass).

Progetto per la manutenzione straordinaria della viabilità in zona industriale. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto.

Scuole candidate per rifacimento solai.

Inf. S. Antonio Importo € 388.368,00

Prim. Livio Tempesta Importo € 990.000,00

Inf. S. Rita Importo € 409.599,00

Inf. Sorelle Agazzi Importo € 444.600,00

Inf. Ferrante Aporti Importo € 465.084,00

Inf. Via dei Salici Importo € 390.240,00

Inf. Boschetti Alberti Importo € 613.278,00

Inf. Montessori Importo € 343.080,00

Inf. Via Ofanto Importo € 446.328,00

-Ristrutturazione scuola Crudomonte 1° stralcio (in corso). Importo progetto €. 300.000,00. Intervento di messa in sicurezza e ristrutturazione.

Fogne - Demolizioni - Cimitero

Manutenzione fogna pluviale (acque bianche). Importo del progetto €. 100.000,00. Appalto in corso. Interventi di autospurgo + piccole manutenzioni chiusini e condotte.

Demolizione ex delegazione Perrino. Importo progetto €. 129.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto

Realizzazione nuovi loculi comunali. Importo € 100.000. Contratto firmato in fase di avvio.

Edifici pubblici e case comunali

Manutenzione edifici comunali destinati ad abitazioni. Importo € 100.000,00 Appalto concluso. I lavori hanno riguardato riparazione di bagni con adeguamento a diversamente abili in alcuni casi, sdoppiamento di abitazioni, riparazione soffitti e strutture ammalorate.

Manutenzione edifici comunali destinati ad abitazioni. Importo € 300.000,00 Appalto in fase di contrattualizzazione. Si tratta di un appalto destinato a garantire la manutenzione delle situazione di maggior disagio e/o pericolo per le abitazioni comunali.

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Importo € 200.000,00. In corso. Previsto a breve intervento sulla copertura del mercato ex INAPLI

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Importo € 200.000,00. Approvato definitivo. Previsti interventi su Palazzo di Città.

Strade

Lavori per la manutenzione straordinaria strade piazze e marciapiedi:

Importo del progetto €. 300.000,00 - Interventi eseguiti marciapiedi: Via Trani entrambi i marciapiedi; Via Gallipoli tratto di marciapiede a destra del senso di marcia; Via Vico Lungo - costruzione tratto di marciapiede compreso tra le Vie Arcione Ariete.

Interventi stradali con conglomerato bituminoso quasi tutti eseguiti: Via Irpinia intero tratto viario da Viale Aldo Moro a Piazza Iapigia; Piazza Iapigia; Via Villafranca, da Via Carlo Cattaneo a Viale San Giovanni Bosco; Via Carlo Cattaneo, da Via Villafranca a Viale Palmiro Togliatti; Via Imperatore Adriano tratto compreso tra le vie Commenda e Via Remo; Via Umbria, da Viale Commenda a Via Remo; Via G. Di Vittorio, da viale Aldo Moro a Via A. Grandi; Via Mecenate tratto compreso tra le vie Imperatore Adriano e Cocceio Nerva; Complanare ingresso S.S. n. 16 svincolo per Via Appia e quartiere S. Chiara; Via Ariete tratto stradale da Vico Lungo a confine con Marina Militare; Via Benedetto Brin tra Via Pisa e Santa Maria del Casale.

Appalto per la sistemazione dei marciapiedi. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Lavori in corso di esecuzione. Marciapiedi eseguiti e da eseguire in piccola parte Piazza Raffaello – tratto di marciapiede antistante il consultorio; Via Mazzini – tratti di marciapiede compresi tra Via G. Bruno e Via Palestro; Tuturano - Via Stazione civ. 83 ristrutturazione tratto pedonale; piccolo tratto di via Egnazia; ripristini marciapiedi quartiere Perrino.

Progetto per la messa in sicurezza delle vie Vittorio Emanuele, Stazione e Colemi al quartiere di Tuturano. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto.

Progetto per la manutenzione strade quartieri vari. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 150.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto.

Progetto per la manutenzione strade e marciapiedi. Programmazione 2017-2019.

Importo progetto €. 150.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto.

Progetto per la manutenzione straordinaria della viabilità in zona industriale. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto.

Progetto per la messa in sicurezza di Piazza Pietro Colletta. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 80.000,00. Si sta ultimando il progetto esecutivo.

Progetto per il prolungamento di Via Verdi, Mercadante e Catalani. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Si è in attesa della definizione della procedura espropriativa per la redazione del progetto esecutivo.

Progetto per la manutenzione per la viabilità carrabile e pedonale urbana. Importo del progetto €. 400.000,00. Appalto in corso. Tratti di pavimentazione stradale eseguita Via Prov.le per San Vito da Via C. Colombo a ingresso Marina Militare in corso in orario notturno; Via Del Mare – dopo l’esecuzione dei lavori delle società A.Q.P. e Open Fiber; Viale Palmiro Togliatti da Via Goito a Via Caduti di Via -tratti; Via Caduti di Via Fani da Via Palmiro Togliatti a rotatoria svincolo S.S. N. 7 – tratti; Via Prov.le per Lecce da Viale Arno a fine proprietà Comunale – tratti.

Progetto per la manutenzione di strade rurali. Programmazione 2017-2019. Importo progetto €. 100.000,00. Stato procedure in corso di assegnazione appalto. Piccoli ripristini di alcune delle strade rurali del patrimonio comunale.

Messa in sicurezza delle viabilità principali cittadine e complanari. Importo € 750.000,00 Programmazione 2018/2020. Parte dell’appalto (circa € 300.000,00) sarà utilizzato per effettuare gli interventi sopra riportati per il ponte di via Martiri delle Ardeatine. Il resto dell’importo prevede interventi di rifacimento delle sedi stradali nei quartieri cittadini secondo ordine di utilizzo delle stesse sedi viarie in base al traffico che le interessa e la densità abitativa.

Lavori di manutenzione marciapiedi. Importo € 228.750,54 Programmazione 2018/2020. Principali interventi su marciapiedi previsti: Via Caduti di Via Fani tratto che s’innesta con Brin Park; Via P. Da Volpedo tratto alterato; Via Prov.le San Vito tratti alterati; Piazza Giotto e Piazza De Pisis; Via Petrarca - ingresso scuola S. Rita; Via Bradano civ. 2; Via Versilia alterato dall’espandersi delle radici degli alberi; Va Mantegna tratto alterato dall’espandersi delle radici degli alberi ; Via Daunia, da Via Sicilia a viale Aldo Moro; Via Pace Brindisina allargamento e messa in sicurezza; Via Materdomini antistante il complesso edilizia Le Fontanelle.