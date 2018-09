Mette in vendita on line uno scooter incassa i soldi e sparisce

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno denunciato per truffa un 33enne residente in provincia di Bari. L’uomo, dopo aver messo in vendita uno scooter sul sito internet di vendite on-line “subito.it” riscuotendo dall’acquirente, un 46enne di Fasano, la somma di 200 euro su carta prepagata Postepay, ha interrotto i rapporti. Vani si sono rivelati i tentativi della parte della vittima di contattare il 33enne barese. L’acquirente truffato ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le indagini risalendo al truffatore.