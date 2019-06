Preleva 200 litri d'acqua dalla fontana pubblica: multa da 100 euro

CEGLIE MESSAPICA - Come sempre, con l’avvio della bella stagione, sono stati attivati dal comando di Polizia Locale di Ceglie Messapica diretto da Cataldo Bellanova controlli a tappeto presso le fontane pubbliche per limitare il prelievo di acqua da parte dei privati.

Infatti è vigente presso il comune di Ceglie Messapica un’ordinanza sindacale (la n° 63/2017) emanata proprio per contrastare il fenomeno del prelievo incontrollato di acqua dalle fontane pubbliche da parte dei privati che, tra le altre cose, limita a massimo 20 litri a persona tale pratica.

Durante uno di questi controlli, la pattuglia del Pronto Intervento ha identificato e sanzionato con una sanzione pari a 100 euro un soggetto che aveva appena finito di riempire quattro bidoni in plastica da 50 litri cadauno, per un totale di 200 litri di acqua.

Va ricordato infatti che l’acqua rappresenta una preziosa risorsa che la pubblica amministrazione mette a disposizione dei cittadini esclusivamente per limitati fabbisogni di tipo alimentare e non per le attività commerciali. Ogni prelievo fatto al di fuori di queste indicazioni rappresenta uno spreco ed un abuso.