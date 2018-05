Non si ferma all'Alt dei carabinieri e semina il panico: arrestato

ORIA - Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale a Oria. Ai domiciliari un uomo di 40 anni, C.B, fermato dai carabinieri solo dopo un inseguimento nel centro cittadino, terminato nei pressi del cimitero. Di fronte all'Alt intimato con la paletta dai militari ha proseguito la corsa ad alta velocità seminando il panico tra la gente.

E' successo ieri pomeriggio. I carabinieri erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in via Ssanto Spirito incrocio in contrada Scalella: hanno notato giungere verso di loro un’auto di grossa cilindrata a forte velocità. Al fine di procedere al controllo è stato intimato l’alt con la paletta in dotazione ma l’automobilista, invece di arrestare la marcia accelerava e il militare che aveva intimato l’Alt era costretto a scansarsi per evitare di essere investito.