Non si ferma all'alt e mette in pericolo i pedoni: nei guai un automobilista

Non si è fermato all’alt e si è dato alla fuga, mettendo in pericolo i passanti. E’ stato denunciato a piede libero un 25enne di Oria, L.M., che ieri (3 aprile) ha tenuta impegnata una pattuglia della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello. Il ragazzo era alla guida della sua auto, senza patente. Alla vista dei militari, l’automobilista si è dato alla fuga per le vie cittadine.

Successivamente i carabinieri lo hanno identificato. Dagli accertamenti è emerso che era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e il veicolo a lui intestato sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Il ragazzo deve rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

A San Pancrazio Salentino, invece i carabinieri della locale hanno denunciato a piede libero, per porto ingiustificato di strumento atto ad offendere, il 23enne V.F., di San Donaci. Il giovane è stato controllato a bordo della sua autovettura e trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un grosso coltello sottoposto a sequestro del genere vietato, occultato nel portaoggetti del veicolo.