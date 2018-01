Ospedale Perrino, acqua dal soffitto di ginecologia-ostetricia

BRINDISI – All'ospedale Perrino piove sul bagnato, dopo il caso dell’acqua giallastra dai rubinetti di alcuni reparti, e i disservizi legati ai ricoveri e alle lunghe attese al Pronto soccorso, oggetto continuo di polemica da parte degli utenti, dopo la saletta cinema trasformata in deposito, oggi, sabato 27 gennaio, piove dal soffitto del reparto di ginecologia e ostetricia. Lo stesso dove si sono verificati i casi dell’acqua giallastra dal rubinetto dei bagni.

Nella mattinata di oggi sul pavimento dell’atrio del reparto e dei corridoi sono disseminati secchi di colore giallo e panni di carta assorbenti.

Per raggiungere le sale bisogna fare lo slalom tra questi ostacoli. Il personale del reparto, impegnato con le degenti non ha potuto fare altro che cercare di contenere l’acqua che cade dal soffitto, forse a causa di qualche guasto alle tubature, con panni e secchi per evitare che qualcuno scivoli rovinosamente sul pavimento.

Sicuramente l'Asl si è già attivata per risolvere il problema e sicuramente si tratta di un imprevisto, un guasto improvviso. Ma resta il fatto che si tratta di un "polo d'eccellenza" e fatti di questo genere legati alla manutenzione degli impianti non se ne dovrebbero verificare.

I reparti e lo stesso Pronto soccorso rappresentano un biglietto da visita per la Sanità brindisina essendo frequentati da utenti di ogni genere provenienti anche da altri territori.

