Picchia moglie e figlia: i carabinieri arrestano un marito violento

ORIA – Ha picchiato la moglie 45enne e la figlia 23enne, ricoprendole di offese anche in presenza dei carabinieri. Episodi del genere, purtroppo, si verificavano da anni. Grazie all’intervento dei militari della stazione di Oria al comando del maresciallo Roberto Borrello, l’uomo, un 45enne di origine romena, residente a Torre Santa Susanna e domiciliato a Oria, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

Lo straniero, per l’ennesima volta, si era scagliato contro moglie e figlia per futili motivi. I militari, allertati dalla richiesta di aiuto della consorte, si sono attivati immediatamente. Una volta giunti sul posto, hanno ascoltato delle urla all’interno dell’abitazione. Dopo essere entrati, hanno posto fine all’aggressione. Ma nonostante la presenza degli uomini in divisa, il 45enne continuava a minacciare di morte le vittime.

Successivamente i carabinieri hanno appurato che almeno a partire dal 2014 l’arrestato si comportava in quel modo con i congiunti. Lo stesso, nel dicembre 2017, era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, sempre per maltrattamenti in famiglia nei confronti della coniuge e della figlia, provvedimento scaturito al termine delle indagini condotte dai militari, che avevano evidenziato gravi indizi di colpevolezza per ripetuti comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi, posti in essere da maggio 2015 a novembre 2017 ai danni dei citati congiunti. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.