Picchiava la moglie anche davanti ai figli: denunciato dalla polizia

BRINDISI – Denuncia per maltrattamenti in famiglia a Brindisi: nei guai un 47enne A.E.C. straniero. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi, diretta dal vice questore aggiunto, Vincenzo Maruzzella, l’uomo avrebbe picchiato e usato violenze sulla moglie (P.E.) per anni, anche in presenza dei figli minori.

E’ stata la stessa vittima a rivolgersi ai poliziotti brindisini venerdì scorso per denunciare l’ennesima aggressione subita. Era anche stata medicata al Pronto soccorso del Perrino di Brindisi e dimessa con una prognosi di sette giorni. Dopo tutti gli accertamenti del caso il marito violento è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna unitamente ai figli minori sono stati affidati a una struttura protetta.