Reati finanziari, un uomo raggiunto da ordine di carcerazione

CAROVIGNO - I carabinieri della stazione di Carovigno hanno eseguito l'ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, e l'ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei confronti di Massimo Maio 54enne di origine toscana, residente a Milano e domiciliato a Carovigno. L'uomo deve espiare una pena residua di 8 mesi di reclusione, per reati finanziari, commessi a Milano nel dicembre 2007. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto in regime di detenzione domiciliare.