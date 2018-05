Rogo sospetto al rione Santa Chiara: due auto investite dalle fiamme

BRINDISI – C’è l’ombra del dolo dietro all’incendio che la scorsa notte (fra lunedì 21 e martedì 22 mmaggio) ha danneggiato due auto parcheggiate in via Pastrango, al rione Santa Chiara, poco dopo l’incrocio con via Solferino. Diverse chiamate sono arrivate intorno all’1 alla sala operativa del vigili del fuoco. Le fiamme sono partita da una Smart, parcheggiata parallelamente al marciapiede, nei pressi dell’abitazione del proprietario, per poi estendersi a una Kia che si trovava davanti alla prima.

La Smart, ridotta a una palla di fuoco, è stata devastata dalla combustione. Grazie all’intervento dei pompieri, invece, la Kia ha riportato danni solo sulla parte posteriore. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione volanti. Spetterà a loro il compito di far luce sull’accaduto. Da una prima ricostruzione, è concreta l’ipotesi di un’origine dolosa.