Ruba grondaia da un distributore: fermato prima di salire sul traghetto

BRINDISI – Si è impossessato di una grondaia di rame e l’ha caricata a bordo del proprio camion. E’ stato fermato poco prima di imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia un camionista greco di 45 anni (C.K. le iniziali del suo nome), che avrebbe perpetrato un furto ai danni di una stazione di servizio situata sulla via Provinciale per Lecce. L’uomo è stato denunciato a piede libero, per furto aggravato, dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi.

L’episodio risale alla serata di giovedì (27 aprile). Dopo aver sostato nell’area di servizio, l’autotrasportatore ellenico ha divelto la grondaia, lunga cinque metri con un tubo di due metri, installata sul cornicione dell’impianto, l’ha nascosta nell’abitacolo e si è allontanato.

Una volta accortosi del furto, il titolare dell’area di servizio ha chiamato i carabinieri. Grazie all’esame delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno individuato il responsabile del reato e la mattina successiva lo hanno intercettato a Costa Morena. La refurtiva è stata restituita al proprietario.