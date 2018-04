Scritta contro i "falchi" della polizia al San Paolo: interviene la Scientifica

BRINDISI – Una scritta offensiva nei confronti dei poliziotti della Nibbio della questura di Brindisi è apparsa stamani (26 aprile) in largo Pacinotti, al rione San Paolo. Sul posto si sono recati gli esperti della Scientifica, per i rilievi del caso, e il personale della Brindisi Multiservizi, per la rimozione dello sfregio. Le forze dell’ordine hanno anche verificato l’eventuale presenza di telecamere nei pressi del muro sul quale è stato impresso, con una bomboletta spray blu, il messaggio oltraggioso.

Inquadrati nella Sezione Volanti, gli agenti della squadra Nibbio pattugliano la città a bordo delle Bmw Gs 800 della polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori. Ribattezzati anche i “falchi”, i motociclisti in divisa hanno affrontato negli ultimi mesi numerosi inseguimenti, spesso sfociati nel sequestro di motocicli e nella denuncia dei proprietari, ai quali sono state inflitte multe salate per una serie di violazioni che spaziano dalla guida senza patente alla guida con assicurazione scaduta.

Una delle ultime attività di rilievo della Nibbio risale allo scorso marzo, quando al rione Perrino è stato individuato un covo di pezzi di scooter Piaggio Liberty rubati. Non è escluso quindi che dietro alla scritta ci sia qualcuno infastidito dall’intraprendenza dei falchi.