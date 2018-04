Spaccio di droga, condanna definitiva e arresto in carcere

ORIA - In carcere per scontare la condanna definitiva per spaccio di droga: Riccardo Andriani, 32 anni, di Oria, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione in esecuzione dell'ordine per la carcerazione emesso dall'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindis.

Andriani, originariamente condannato alla pena di 10 mesi di reclusione, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, deve espiare la pena residua di 9 mesi e 3 giorni, avendo già presofferto in custodia cautelare 27 giorni. I fatti contestati sono avvenuti a Oria, nel mese di marzo 2012.

