Scu, si è suicidato il pentito Sandro Campana: accusò il fratello Francesco

BRINDISI – Il collaboratore di giustizia Alessandro Campana, fratello del boss Francesco Campana, si è ucciso impiccandosi nella località segreta in cui si trovava sotto protezione. Originario di Mesagne, aveva 45 anni. L’estremo gesto è stato compiuto, per motivi ignoti, nella giornata di ieri (lunedì 30 marzo). Campana si pentì nell’agosto 2015. Con i suoi verbali ha fatto luce su numerosi fatti di sangue legati alla Sacra Corona Unita. Tra i test chiave del processo scaturito dall’inchiesta Zero, Campana disse di aver saputo i segreti della Scu direttamente dal fratello Francesco, accusato dell’omicidio di Antonio D’Amico, fratello del collaboratore Massimo, sia nei periodi in cui erano liberi, anche se latitanti per sottrarsi a ordini di carcerazione, sia quando erano ristretti in carcere.

“Sono in grado di riferire gli autori di omicidi o fatti di sangue – riferì Sandro Campana al pm della Dda di Lecce - perché ne ho avuto conoscenza diretta, ma io non ho mai ucciso nessuno in venti anni, né ho mai ordinato o autorizzato esecuzioni: a farlo sono stati altri, tutti affiliati, io mi occupavo di estorsioni e droga, ho sempre fatto quello”.

In un verbale di 200 pagine consegnato alla Dda, Sandro Campana disse di essersi avvicinato “sin dal ’92 mi sono avvicinato a Eugenio Carbone con il quale camminavo anche prima di affiliarmi, infatti all’epoca, quella formale non era immediata ma seguiva un periodo di prova che poteva durare anche qualche anno”.

“Sono stato affiliato – riferì ancora Sandro Campana – con il grado di terza, corrispondente al quello di sgarrista, poi sono stato elevato al grado di quarta ovvero di Santa nel ’98 ad opera di Eugenio Carbone, Massimo Delle Grottaglie, Franco Solazzo detto Nascone e Giuseppe Rogoli che non era presente fisicamente ma era il capo in testa necessario per conferire il grado”.

Il fatto di non essersi mai sporcato le mani di sangue “non è in contraddizione – disse - con il grado elevato che sino ad oggi ho rivestivo in seno all’associazione. A differenza che nel passato, quando per ottenere un grado elevato era necessario avere al proprio attivo fatti di sangue, oggi le regole sono meno rigide, i rituali meno rispettati, gli stessi gradi hanno perso d’importanza”.

