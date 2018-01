Tre uomini con pistola irrompono nel bar e portano via una slot

BRINDISI – Nuova rapina notturna al bar “Rosso Nero” a Brindisi. Intorno alle due di oggi, mercoledì 31 gennaio, tre persone armate di pistola hanno fatto irruzione nel locale, sito in via Pace Brindisina, quartiere Commenda, e sotto la minaccia dell’arma hanno immobilizzato i presenti per poi dirigersi verso le slot machine. Sono riusciti a portarne via una.

Si sono allontanati a bordo di un’auto. Sul posto si sono recati gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi che hanno ascoltato i testimoni, visionato i fotogrammi di alcune telecamere e avviato le ricerche dei malfattori, la notizia dell’avvenuta rapina è stata trasmessa a tutte le pattuglie in servizio tra polizia e carabinieri.

Si tratta del quarto colpo ai danni dello stesso bar in meno di un anno. L’ultima rapina risale a ottobre scorso: bottino da 4mila euro, prima ancora ne era stata perpetrata una ad agosto (bottino da 60 euro) e un’altra ad aprile sempre del 2017 (bottino 200 euro).