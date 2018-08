Trovato al bar con dosi di hascisc: arrestato dalla polizia

OSTUNI – Continuano i controlli antidroga da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Ostuni: nell’ambito di un servizio, risalente a venerdì scorso, è finito ai domiciliari il 41enne di Carovigno Francesco Furone, volto già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di hashish ai fini di spaccio un soggetto del posto, sottoposto agli arresti domiciliari. Il controllo da parte dei poliziotti ostunesi ha riguardato un bar di Carovigno dove erano stati notati “movimenti” ritenuti sospetti riguardo allo spaccio. Furone è stato perquisito: nascondeva oltre 50 grammi di hashish in dosi da spaccio. Sequestrato anche denaro di dubbia provenienza.