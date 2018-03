Trovato in auto con 100 grammi di marijuana: arrestato

FASANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano, hanno arrestato in flagranza di reato perdetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Menga, 28enne del posto. L'uomo, durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, era nascosta nel giubbotto. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare un grammo della stessa sostanza, nonché un bilancino di precisione. Il tutto, che era nascosto in un cassetto della camera da lettoo. Il giovane è stato posto ai domiciliari.