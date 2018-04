Uno al volante ubriaco, l'altro senza patente: due persone denunciate

Uno era ubriaco al volante, l’altro si era messo alla guida dell’auto della madre, nonostante non avesse mai conseguito la patente. Due persone sono state denunciate dai carabinieri, nell’ambito di due diversi servizi di controllo del territorio.

A San Donaci, i militari della locale stazione hanno fermato un 33enne del posto (G.R.F.) nel corso della notte e lo hanno sottoposto all’alcoltest. L’esame ha dato esito positivo, con un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l. A seguito del responso la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.

L’art.186 del codice della strada ("guida sotto l'influenza dell'alcool") punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.

A Oria, invece, i carabinieri della locale stazione coordinati dal maresciallo Roberto Borrello hanno sorpreso al volante dell’auto della madre un 22enne del posto sprovvisto della patente, perché mai conseguita. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.