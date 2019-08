Necessariamente freschissime, le alici marinate

Discretamente apprezzate sulle nostre tavole negli antipasti o come contorni ai secondi, le alici marinate, appartengono a una cucina povera sia per il basso costo che per la semplicità della preparazione. Il loro sapore le rende uniche e particolari, ma sapete riconoscerne la freschezza?

Per verificare le condizioni di questo pesce in tal senso occorre prestare molta attenzione innanzitutto al dorso che dovrà essere di un bel colore blu scuro, e l’occhio vivido e sporgente. Ma basterà sentirne l’odore per accertarsi della loro freschezza.

Alici crude all’aceto, ingredienti

½ chilo di alici

2 bicchieri di aceto bianco

4 cucchiai di olio d’oliva

3 spicchi d’aglio

Un ciuffo di prezzemolo

Limone, sale q.b

Asportate con delicatezza le lische e dividete ogni alice in due. Passatele per un minuto e mezzo circa sotto l’acqua corrente per lavarle, poi asciugate piano con un panno.

Deponete i filetti di alice su un vassoio e coprite con aceto bianco lasciando a riposo per 24 ore.

Poi prendetele e mettetele in un altro vassoio, aggiungete un filo di olio, del prezzemolo, gocce di limone e sale, e spicchi d’aglio. Potete servire