San Michele Salentino. I paccheri al ragù di tonno, rosmarino e tartare al limone di Essenza

SAN MICHELE SALENTINO - Dalla pluriennale esperienza dello chef Antonio Nigro, nasce a San Michele Salentino "Essenza Ristorante" che vuole rappresentare il fondamento della cucina appresa in tantissimi anni da Antonio per portare in tavola per i suoi clienti tutto il gusto e il sapore della terra e del mare. Una cucina raffinata per interpretare e rielaborare tutti i piatti della cucina tipica pugliese.

Paccheri di Gragnano al ragù di tonno, rosmarino e tartare di limone

Ingredienti per 4 persone: 700 grammi di tonno, 400 grammi di paccheri, 1 cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 spicchio di aglio, vino bianco, sale, pepe, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 limone bio, 1 rametto di rosmarino, olio Evo.

Per la preparazione: tritare e stufare tutte le verdurine in una casseruola con un filo generoso di olio Evo. Aggiungere 500 grammi di tonno tagliato a cubetti e scottare a fiamma alta. Bagnare con il vino bianco. Aggiungere il concentrato di pomodoro e coprire con acqua. Far cuocere per un'ora e mezza. Salare, pepare e aggiungere una finissima di rosmarino. Cuocere i paccheri, scolarli e saltarli con un filo di olio Evo. Impiattare. Guarnire con 200 grammi di tonno rimanente, fatto a tartare e condito, in precedenza, con olio Evo, sale e pepe. Terminare con una grattuggiata di limone bio.