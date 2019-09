Vertenza Tecnogal: agitazione sospesa dopo accordo su arretrati

BRINDISI – Sospeso lo stato di agitazione alla Tecnogal Srl di Brindisi, in seguito ad un incontro urgente tra azienda e sindacati tenutosi oggi 24 settembre in Confindustria, dopo quello della serata di ieri. L’azienda verserà entro 10 giorni ai dipendenti due delle mensilità arretrate, impegno vincolato alla ripresa delle attività produttive. Impegno che si estende al pagamento delle ulteriori mensilità arretrate entro 40 giorni. La Fiom Cgil, dal canto proprio, nell’auspicare una ripresa di Tecnogal, si riserva ulteriori iniziative se l’accordo non dovesse trovare attuazione concreta, si legge in una nota sindacale.