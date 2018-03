"L'eredità del Profeta – da Maometto all'Isis le colpe dell'Occidente", presentazione a S.Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO – "L'eredità del Profeta – da Maometto all'Isis le colpe dell'Occidente", libro di Fabrizio Maltinti, ufficiale in pensione della Marina Militare, approda anche a San Pietro Vernotico. Venerdì 9 marzo alle 17 sarà presentato al bar Prato, sito n via Cellino nell’ambito della rassegna “I caffè letterari”, organizzata dall’Aneb, Associazione nazionale educatori benemeriti. Dialogheranno con l’autore Vittorio Bruno Stamerra e la presidente Aneb Candida Profilo.

Maltintidurante la carriera ha partecipato a tutte le missioni di pace in cui è stato impegnato il Battaglione San Marco, a partire dalla prima, quella storica del 1982 in Libano. Impegnato anche a Bruxelles al comando Nato, di cui è stato portavoce durante l'intervento in Kossovo. Nel libro, edito dalla Hobos Edizioni, traccia le ragioni storico-politiche dell'attuale crisi mediorientale e le conseguenze, spesso drammatiche, degli errori commessi dall'Occidente.