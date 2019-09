Festa patronale con Luca Carboni ma anche musica e cultura: tutti gli appuntamenti

Eventi culturali, sagre e feste di paese animeranno il terzo week end di settembre

Ostuni: per i presidi del libro la presentazione de “La scimmia e il caporale”

Venerdi 13 settembre l’associazione I Presídi del libro di Ostuni in collaborazione con l’Hotel Ostuni Palace sito in corso Vittorio Emanuele organizzano, alle ore 18:30 l’incontro con Caterina Emili, autrice del romanzo “La scimmia e il caporale” che ha come tema centrale il caporalato, piaga sociale del meridione. All’incontro sarà presente una piccola delegazione dell’associazione “Libera” di Ceglie Messapica che ha curato una pubblicazione sulla vita di alcune vittime del caporalato.

Brindisi: inaugurazione della mostra “Punto di fuga” a palazzo Granafei – Nervegna

Si inaugura venerdì 13 settembre 2019 alle ore 18,30 presso Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi via Duomo, la mostra Punti di fuga di Giuseppe Pavone. La mostra fotografica è stata già esposta alla Domus Milella (ex Palazzo Gironda) di Bari, a Villa Onigo di Trevignano (Tv) e a Palazzo Tupputi di Bisceglie. Intervengono Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, Dino Borri, urbanista e Enzo Velati critico d’arte. Nell’occasione sarà presentato il volume Punti di fuga: immagini che raccontano il paesaggio italiano fotografato dai finestrini dei treni delle Ferrovie dello Stato. Testi di Dino Borri e Enzo Velati.

Fasano: AccordiAbili, musica e food presso la Torre Bianca

Venerdì 13 e sabato 14 settembre nella bella cornice de “La Torre Bianca” in contrada Coccaro, sulla strada provinciale 4 che da Fasano porta a Savelletri, dalle ore 20 a notte inoltrata. Un originale percorso enogastronomico tra gli ulivi millenari accompagnato dalla bravura degli artisti, con Renzo Rubino in testa, che sostengono AccordiAbili. “Siamo particolarmente grati agli amici de La Torre Bianca e del Pastificio Cardone”- dichiara Vincenzo Deluci - “per aver scelto di sostenere AccordiAbili, come lo siamo anche a tutti i tanti amici artisti che hanno accolto il nostro invito con entusiasmo e spirito di servizio, permettendoci di tornare a far festa nel modo che più ci piace: con e per la musica per tutti”

Mesagne: attesissima sagra della focaccia ripiena

La “Sagra ti la fucazza chena” si svolgerà domenica 15 settembre nel centro storico di Mesagne. L’iniziativa è organizzata dal Duc-Distretto urbano del commercio 'Castrum Medianum', col patrocinio del comune di Mesagne, in collaborazione con 'Gayà Disco'. Gli stand gastronomici saranno inaugurati a partire dalle ore 20, prelibata occasione per offrire al popolo delle sagre un ricco assaggio della migliore tradizione culinaria mesagnese. Presente uno stand gestito dallo Sprar. Protagonista della serata sarà la buona ristorazione, e la possibilità di assaporare diversi piatti tipici, forma di espressione culturale in grado di unire popoli e palati.

Musica, teatro, laboratori e seminari animano la terza edizione di Ostuni Green Riot

Torna per il terzo anno di fila Ostuni Green Party, l’evento che tinge di verde l’estate ostunese. Organizzata e promossa dall’associazione Ostuni Green Riot la festa sarà, ancora una volta, l’occasione ideale per trascorrere un lungo pomeriggio all’aperto, vivendo un’esperienza di condivisione e interazione. Ostuni Green Party si terrà domenica 15 settembre a partire dalle ore 16.30 all’interno dell’ormai consueta cornice bucolica di Giovannarolla Green House (Km 5.3 – SS 29 per San Michele Salentino). L’evento è finalizzato a sostenere l’attività di educazione ambientale e sensibilizzazione ecologista svolta dall’associazione in cinque anni di attività.

Francavilla Fontana: festa patronale da venerdì 13 a domenica 15

Venerdì 13 settembre alle 11.30 in piazza Giovanni XXIII annuncio della Festa dal campanile della basilica con lo scampanio manuale de La Solenne (suonata distesa e scampanio delle 4 campane della basilica tra le quali la più grande dedicata alla Madonna della Fontana). Alle 17 giochi tradizionali nel centro storico a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali e, dalle 18, donazione di sangue a cura dell’Avis Comunale in via Roma. In piazza Dante, dalle 19, spettacolo di danza aerea, ventriloquia, teatro e cabaret. Alle 19.30 al Castello Imperiali presentazione del libro “Il boss è immortale” (Mondadori) del giornalista e scrittore Massimo Nava, corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi, a cura dell’International Inner Wheel Club di Francavilla Fontana – Terre degli Imperiali. Alle 21 inaugurazione della festa in Cassarmonica con il via dato dal sindaco Antonello Denuzzo e dall’arciprete Mons. Alfonso Bentivoglio. A seguire concerto di Bandadriatica.

Sabato 14 settembre dalle 7 nei quartieri cittadini raduno delle Bande Musicali Giuseppe Verdi, Città di Oria, Giuseppe Chimienti di Montemesola e Antonietta Amico di Ceglie Messapica. La mattina si aprirà con il concerto in Cassarmonica del Premiato Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana. Alle 10 saluto della banda “Giuseppe Verdi” ai degenti dell’ospedale civile “Dario Camberlingo” e nella Basilica pontificia minore del SS. Rosario solenne Messa Pontificale presieduta da S.E.R.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. Alle 12 in Piazza Giovanni XXIII raduno delle Bande Musicali. A seguire, in Piazza Umberto Iangolo Corso Umberto I, incoronazione della statua in marmo della Madonna della Fontana con corone, scettro e chiavi, a cura del Comitato Festa Patronale. Dalle 17 alle 22:30 in Piazza Dante #efestiasia – Pop Experience, visite guidate esperienziali nel borgo in festa, scoprendo volti popolari, “custodi” del sapere immateriale della festa (durata 90 minuti) a cura di Puglia Pop Experience & APS TRASI!. Partenze programmate: ore 17, 18.30, 20, 21.30. Alle 18.00 in Piazza Umberto I Concerto del Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Francavilla Fontana. Alle 19.00 Solenne Processione per le vie cittadine. Alle 24.00 spettacolo pirotecnico a cura di FerMetalSud di

Giuseppe Cavallo.

Domenica 15 settembre dalle 17 alle 22.30 in piazza Dante “Tu la conosci Francavilla?”, visite guidate tematiche: “Le donne nella Città degli Imperiali” e “Maschere e volti della Città”, tra chiese, vie e vicoli, palazzi pubblici e dimore storiche aperte eccezionalmente, a cura di Camminamenti di Puglia.

Alle 19 sempre in piazza Dante "Ballamummienzu alla chiazza", stage gratuiti di balli popolari e danze tradizionali con musica dal vivo, ideata da Sabrina Sicara di Pizzicarte e Giuseppe Loiacono di Danza che ti passa (Roma) con un raduno itinerante di cantori e musicisti popolari. Alle 21 in Piazza Giovanni XXIII Luca Carboni in concerto. Il cantatutore bolognese ripercorrerà i suoi successi e promuoverà l'ultimo lavoro musicale, Sputnik. Al termine del concerto ci sarà l’estrazione della lotteria della festa patronale.