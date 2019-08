Bertè, Negrita e Arisa in concerto. Le piazze si riempiono di musica e buon cibo

Con Ferragosto alle porte, l’estate entra nel clou e si susseguono eventi di ogni genere. Concerti in tutte le piazze.

Brindisi: pop fest due giorni di musica

Il 9 agosto l'evento partirà alle 19.30 presso l'Ex Convento Santa Chiara con il Workshop e l'intervista a Raphael Gualazzi. Alle ore 21.30 a Piazza Santa Teresa inizio del live con gli artisti locali selezionata Alea e Adirondack, seguiti dall'esibizione di Raphael Gualazzi, che sarà accompagnato da musicisti della scena locale: Giovanni Facecchia alla batteria, Alessandro Lunedì alla chitarra, Andrea Esperti al contrabbasso. Sabato 10 Agosto l'evento partirà dalle 19.30 presso l'Ex Convento Santa Chiara, una serata completamente dedicata alla Black Music.

Brindisi (Rosa Marina) presentazione del romanzo La strana passione

Continuano gli appuntamenti estivi del tour di presentazione del libro La Strana Passione, scritto da Fabrizio Monopoli ed edito dalla Csa Editrice. Venerdì 9 agosto alle 18:30, lo scrittore ostunese incontrerà i lettori al Caffè del Consorzio di Rosa Marina. Dialoga con l'autore Nicola D'Ambra.

Brindisi: alla scoperta di Palazzo Granafei

Venerdì 9 agosto (ore 19) in programma una visita guidata al Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi con racconti sulla famiglia Granafei e una degustazione di vini e prodotti tipici. Partecipazione gratuita con prenotazione al num. 0831 229 784.

Francavilla Fontana: i Negrita e Matthew Lee in concerto

Sabato 10 agosto in Piazza Giovanni XXIII alle 21 arriverà tutto il talento e il carisma di Matthew Lee, che farà tappa a Francavilla Fontana nel suo tour “Rock’n’roll sun”. Lo spettacolo è un coinvolgente e trascinante viaggio nel mondo musicale di Matthew Lee, dove tecnica ed anima si fondono in maniera straordinaria, creando un inconsueto mix di divertimento e di emozione al centro del quale ci sono pianoforte e voce.

Appuntamento l’11 agosto alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock'n'roll e dopo la partecipazione al 69° Festival di Sanremo. I Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti estivi in luoghi di particolare fascino e importanza storica. Una scelta che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold-out consecutivi.

Loredana Bertè in concerto al Forum Eventi di S. Pancrazio Salentino

“LiBerté”. Non poteva esserci nome più appropriato per il nuovo disco della regina del rock, tornata negli ultimi anni più in forma che mai, con la consueta grinta e tanti progetti in cantiere.

Sabato 10 agosto, ore 21.30, appuntamento al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino per la nuova tappa del “Liberté Summer tour” (dopo la tranche invernale nei teatri italiani, sempre sold out), con Loredana Bertè sul palco con un nuovo spettacolo, le nuove canzoni e i grandi successi del passato.

Campo di Mare: Li Uastasi nuovo gruppo folk

Esordio a San Lorenzo per il gruppo di musica popolare “Li Uastasi”. Sabato 10 agosto dalle 22 presso il lido Gogó si esibirà per la prima volta in assoluto il gruppo di musica popolare “Li Uastasi” con un nuovo ed innovativo progetto: I componenti Luciano Spagnolo alla chitarra Gianluca Martina al basso, Francesco Gialluisi al tamburello Mariangela Ingrosso alla voce e Gianluca Dell’Anna fisarmonica e organetto, porteranno in scena la musica popolare pura, senza contaminazione alcuna, riproponendo i suoni e le musiche da “osteria”.