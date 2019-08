Appuntamento con il Festival del fico mandorlato, concerti feste e cultura

Week end di grandi concerti, manifestazioni e tradizioni popolari

Venditti a San Pancrazio per ricordare l’album “Sotto il segno dei pesci”

Antonello Venditti sarà il 23 agosto al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino per il “Sotto il segno dei pesci Outdoor”, la versione estiva di un tour che ha raggiunto il tutto esaurito nei più accreditati palasport italiani, in cui spiccano la doppia data di Roma e poi di Milano, Napoli, Firenze e Torino. In questa versione, il cantautore simbolo della Scuola Romana – nato nella capitale l’8 marzo 1949, stesso giorno in cui, appunto pubblicherà l’album 29 anni più tardi – si ricongiunge alla sua storica band, gli Stradaperta, per suonare le indimenticabili tracce dell’album e le chicche di quasi cinquant’anni di successo.

Brindisi: Battisti e Mogol in piazza Santa Teresa con l’artista Carroccia

Sarà Piazza Santa Teresa la splendida cornice che ospiterà il concerto “Emozioni” dell’artista Gianmarco Carroccia, che sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica in tutta Italia. Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 21, sul palco insieme al giovane interprete, che proporrà i brani più celebri di Lucio Battisti e non solo, ci sarà Giulio Rapetti, in arte Mogol. Il concerto è stato donato alla città dalla famiglia Danese ed è inserito nel cartellone estivo organizzato dal Comune di Brindisi.

La partecipazione è gratuita. Durante l’evento, che fa parte dell’Adriatic Cup, organizzata dal Circolo Nautico Porta d’Oriente in collaborazione con il Comune di Brindisi, Mogol racconterà, tra un brano ed un altro, aneddoti e sfumature del suo rapporto professionale e personale con Battisti

San Michele Salentino: al via il Festival del fico mandorlato

Tutto pronto per il 18esimo Festival del Fico mandorlato “Che ficata!”, la manifestazione enogastronomica che sposa tradizione, cultura e spettacolo e che prende il via venerdì 23 agosto a San Michele Salentino. Un’edizione speciale, che si chiude domenica 25 agosto e celebra il prodotto principe di una terra come quella sanmichelana che si tramanda da generazioni e che rappresenta le radici di questa comunità. Anche l’edizione 2019 prevede tre giorni di festa e degustazioni a cura dall’associazione di promozione sociale “Puglia Hortus”.

Cisternino e Valle d’Itria: festival dei sensi in tema fiabesco, decima edizione

Prende il via la manifestazione più esclusiva della Puglia, il Festival dei Sensi, nei luoghi magici della Valle d’Itria: dal 23 al 25 agosto, tre giorni di incontri, mostre, escursioni e tanto altro per staccare dal tran tran quotidiano. Si comincia con la cerimonia d’inaugurazione il 23 agosto sulla collina di Cisternino (alle 18.45 nella grandissima Cava Conti). A dare il benvenuto sarà Milly Semeraro, direttore del Festival dei Sensi.

Mesagne: simultanea di scacchi in piazza Commestibili

Domenica 25 agosto - con inizio alle ore 21, in piazza Commestibili - si svolgerà la simultanea d’agosto organizzata dal circolo “Mesagne Scacchi”. Romualdo Vitale, Fide instructor e prima nazionale classifica Elo Fide, sfiderà i partecipanti in quella che si preannuncia come una spettacolare partita a più tavoli. Mesagne Scacchi ha iniziato la sua attività promuovendo negli ultimi tre anni attività nelle scuole e percorsi formativi sul territorio. L’esperienza tracciata ha avviato la procedura di riconoscimento in federazione

Brindisi: latinissima, le danze caraibiche sul lungomare

Allegria, ritmo e vivacità. «La Bella Stagione», la rassegna del Comune di Brindisi organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, rimette in pista la magia delle danze caraibiche. Domenica 25 agosto, alle ore 22, arriva sul lungomare, altezza Capitaneria di Porto, l’ultimo dei tre appuntamenti dedicati al ballo: «Latinissima» è il titolo di un lunghissimo viaggio sulle note dei balli caraibici, tra salsa e bachata, con i latinj’s Enzo Straniero e Marquito

Mesagne: visita guidata nel centro storico con promoCultura

Continuano le iniziative di promoCultura, con il patrocinio della Città di Mesagne, per valorizzare i beni culturali della città. Sabato 24 agosto si continua con “Storie da Scoprire, passeggiata serale alla scoperta dei racconti e delle storie del Centro Storico di Mesagne”; la partecipazione all’iniziativa, che partirà dal Castello alle ore 19.00, è gratuita e l’appuntamento fa parte di un ampio programma che l’associazione ha messo in piedi per contribuire a promuovere le bellezze storiche e artistiche della Città

Fasano: notte verde al faro di Torre Canne

Domenica 25 agosto Torre Canne tornerà per il terzo anno consecutivo a tingersi di verde. Si svolgerà, infatti, domenica 25 agosto a partire dalle ore 19 sull’area antistante il faro di Torre Canne la terza edizione della “Notte Verde”.

Un evento che prevede per tutta la serata fino a notte fonda animazione, teatro, musica, ma anche enogastronomia, promozione dei prodotti agricoli e della pesca, laboratori, ma anche incontri pubblici e workshop.

San Pietro Vernotico: Punti svista al Cimalu di Campo di Mare

Pronti a cantare e ballare con le più belle canzoni italiane di sempre e con i Punti di svista che offriranno uno spettacolo di intrattenimento musicale in cui le canzoni italiane saranno goliardicamente rivisitate in molti punti e con qualche svista. Una serata di balli e di canti all’insegna del grande divertimento

Brindisi: concerto di Stefano Miceli in piazza Duomo

Sarà lunedì 26 agosto alle 20:30, il momento più significativo in musica nell’ambito delle celebrazioni dei Santi Patroni, organizzato dalla Cattedrale per regalare alla cittadinanza ed alla comunità un momento culturale di aggregazione attorno al Duomo e i suoi Santi Patroni San Lorenzo da Brindisi e San Teodoro. Il primo obiettivo riguarda la scelta del luogo del concerto, piazza Duomo, per rimarcare le uniche potenzialità di aggregazione; un luogo dove rendere viva l’importanza dei Santi Patroni alla comunità attraverso la condivisione in piazza di un momento culturale di tutti, tale da essere un invito a rinnovare il senso di appartenenza alla chiesa.