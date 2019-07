In scena feste in piazza, concerti, artisti di strada, buon cibo e cultura

Feste di piazza, iniziative culturali e musica per un altro fine settimana estivo nel Brindisino

A Brindisi al via il Puglia Book Fest

Prende il via venerdì 12 luglio la prima edizione di Puglia Book Fest, la rassegna letteraria che per tre giorni, sino a domenica 14, animerà il centro storico di Brindisi con oltre quaranta presentazioni di libri. Ospiti del festival saranno autori del panorama regionale e nazionale: da Ascanio Celestini a Piergiorgio Odifreddi a Chiara Francini a Rita Dalla Chiesa.

Ostuni: ospiti d’eccezione al PianOstuni con Scamarcio e Gualazzi

Al via la quarta edizione del festival PianOstuni con Raphael Gualazzi ed un esclusivo spettacolo di danze aeree e piano, il 12 e 13 luglio nel centro storico di Ostuni. Ospite speciale l'attore Riccardo Scamarcio che presenta il Premio PianOstuni 2019 per giovani pianisti emergenti. Una produzione esclusiva in Prima assoluta che promette di portare nel cielo di Ostuni il pianista Mirko Signorile ed i danzatori della compagnia ResExtensa, con le coreografie di Elisa Barucchieri e la voce di Giovanna Carone. Mirko Signorile, rinomato pianista nella scena jazz italiana, non è nuovo a sperimentazioni ed avventure artistiche inconsuete: l’unione con le strabilianti perfomance aeree di Elisa Barucchieri crea una nuova sorprendente dimensione emotiva e spaziale al suo pianismo.

Si festeggia l’anniversario dell’allunaggio con i testi di Oriana Fallaci

A cinquant’anni dallo sbarco sulla luna, venerdì 12 luglio alle 20 Librinfabbrica festeggia con un’edizione straordinaria – denominata #lalunainterra – il pensiero di Oriana Fallaci. “La Luna di Oriana” (ed. Rizzoli) raccoglie gli articoli che Oriana Fallaci realizzò come inviata dal 1964 per «L’Europeo» a Cape Kennedy: la base aerospaziale per mandare l’Uomo nel futuro. La giornalista nel suo libro non racconta solo le vicissitudini del programma spaziale americano, ma anche degli uomini che ne furono protagonisti: gli astronauti, persone “normali” che si apprestavano a scrivere la Storia.

I reportage, i filmati e alcuni episodi inediti della Fallaci saranno raccontati – venerdì 12 luglio presso le officine Tamborrino a Ostuni - dal nipote Edoardo Perazzi - curatore dell’archivio della giornalista - e dal giornalista e autore Giosuè Boetto Cohen. Il nipote Edoardo Perazzi racconterà oltre che dell’infaticabile cronista, della sua vita privata, di un’Oriana forte, libera e sentimentale, capace di incarnare un nuovo modo di essere donna e di diventare un’icona del ‘900.

San Pancrazio Salentino: I Negrita cover band e la loro musica all’Hemingway

Sabato 13 luglio a partire dalle 22, una serata all'insegna dei brani storici della band italiana che quest'anno compie 25 anni di carriera. Adrenalinici, simpatici e musicali i South Negrita ripropongono un repertorio dei più cantati brani della nota band italiana. La scaletta prevede brani forti e divertenti come "Mama Maé" e "Cambio" ma anche pezzi calmi e ricchi di ricordi sulle note di "Magnolia" e "Ho imparato a sognare", senza però dimenticare singoli che hanno riempito le case degli italiani "La tua canzone".

Ceglie Messapica: la festa dei folli nel festival internazionale degli artisti strada

Quattro date del festival internazionale artisti di strada “Folli in Festa”, evento patrocinato dalla Città di Ceglie Messapica ed organizzato dall’ associazione Smile di Manuel Manfuso. Le esibizioni in strada dall’11 al 14 luglio fanno parte dell’arte antica e prevedono esibizioni gratuite in luoghi pubblici (es. piazze) con spettacoli di intrattenimento di vario genere: durante questo festival se ne vedranno di tutti i colori.

Fasano: pizzica per la rassegna estiva di Montalbano di Fasano

Sabato 13 luglio si terrà lo spettacolo di pizzica-taranta-tarantelle dal Gargano al basso Salento con il Gruppo Folk “Città di Ostuni”. Un gruppo folk, quest’ultimo, che nei 20 anni di attività ha calcato i palchi dei più prestigiosi festival del folklore sia in Italia che all’estero. Gli strumenti suonati sono quelli che venivano usati durante le serate che allietavano le feste nuziali o la fine di una intensa giornata nei campi durante il periodo della vendemmia e della mietitura: chitarra, fisarmonica, tammorre, tamburelli, nacchere.

Mesagne: ultimo appuntamento con i tour turistici alla scoperta dei tesori della città

L’appuntamento di domenica 14 luglio sarà una visita guidata serale al Centro Storico per poi continuare con altri appuntamenti nel mese di agosto. Durante queste visite guidate sarà possibile scoprire il Museo e l’area archeologica di Vico Quercia, oppure passeggiare tra le viuzze, le piazze e le chiese barocche alla scoperta di uno dei centri storici più caratteristici della Puglia in un percorso suggestivo durante il quale ci sarà la possibilità di ascoltare le storie e i racconti, molti dei quali poco conosciuti, che hanno caratterizzato la storia di Mesagne e dei suoi luoghi più caratteristici.

Francavilla Fontana: le iniziative nel cartellone estivo degli eventi

Sabato 13 luglio a partire dalle ore 8 in Villa Comunale è in programma la sesta edizione di “3vs3 senza un parquet”. L’evento è organizzato da 1spettacolo.com con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana. Tre le categorie coinvolte, under 15, under 18 e over 18, che si sfideranno per ottenere i numerosi premi in palio e trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento. In occasione dell’evento sarà inaugurato il primo campo di streetbasket realizzato dall'Amministrazione Comunale su iniziativa dell’assessorato all’Urbanistica.

Sempre sabato 13 luglio, a partire dalle 20, in via Capitano di Castri si terrà l’evento “CircusQuare” con artisti di strada sotto le stelle. L’evento è a cura degli esercenti di via Capitano Di Castri. Domenica 14 luglio alle 19.30 nell’Atrio di Castello Imperiali saranno di scena i Cantattori con uno spettacolo di beneficenza “Come prima più di prima con Cuore Amico”. Presenterà la serata Luna Fiore.

Lunedì 15 luglio alle 20 nuovo appuntamento con la Rassegna Letteraria “Vico Castello” che ospiterà nell’Atrio di Castello Imperiali il giornalista Valentino Losito, autore del libro “E la chiamano estate. Quando andavamo in villeggiatura”. Dialogano con l’autore Rossana Casale e Giorgio Rosso.

Seconda edizione del Latiano Food Festival

Ritorna con la sua seconda edizione l’evento tanto atteso dagli amanti della cucina e delle tradizioni popolari. Dopo il successo dello scorso anno, l’associazione Culturale Officina delle Idee organizza la seconda edizione. L’evento estivo “Latiano Food Festival”, patrocinato dal Comune di Latiano, si terrà il 13 e 14 luglio, presso il piazzale dei Musei, in Via Alcide de Gasperi, Latiano. Gli organizzatori dell’evento, saranno lieti di ospitare a partire dalle ore 20:30, numerosi stand enogastronomici, in grado di soddisfare tutti i tipi di palato.

San Pietro Vernotico: Luci dell’Est per la tribute rock band di Lucio Battisti

Con lo spettacolo "Luci dell'Est" si esibirà la Lucio Battisti rock tribute band presso il Cimalu di Campo di Mare. Il locale nella nuova veste accoglie per la terza serata live, la music band che festeggia il decimo anno di attività con una serata interamente dedicata alla grande musica di Lucio Battisti e ai suoi successi più importanti. Domenica 14 luglio dalle 21, si accede con la doppia formula di ingresso, cena e spettacolo con 13 euro a persone o con ingresso e drink a 7 euro. Per info e prenotazioni 330 702854 348 991528

Slow Food: degustazione a San Vito dei Normanni

Per la Festa dei Santi Patroni San Vito Martire e San Vincenzo Ferreri, nella splendida cornice di via San Giovanni, in un’atmosfera dei tempi andati, nei giorni 12, 13 e 14 luglio, dalle 20.30, la Condotta Slow Food Alto Salento di San Vito dei Normanni racconterà le eccellenze gastronomiche del territorio con proposte in degustazione di sapori e saperi della tradizione, e fantasiose idee gourmet, nel rispetto di un cibo sempre buono, pulito e giusto. Nell’affascinante e sempre emozionante scenario di una tipica festa di paese, la Condotta Slow Food Alto Salento di San Vito dei Normanni ha inteso quest’anno, per la prima volta, portare il proprio attivo contributo.