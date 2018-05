Teatro vernacolare, mostre e moto raduni nel fine settimana delle cantine aperte

Cantine aperte, settimana dell’infanzia, motoraduno, mostra cinofila e fotografica, teatro amatoriale e tanto altro da fare nel prossimo fine settimana.

“Vacanze Romane”: esilarante commedia al campo sportivo di Tuturano in occasione dei festeggiamenti per la santa patrona Madonna del Giardino. La Compagnia Teatrale Tuturanese porta in scena l'esilarante commedia in due atti.

Ultimi giorni di eventi per “O-maggio all’infanzia 2018”, il progetto dell’amministrazione comunale di Fasano, attraverso gli assessorati alla Pubblica Istruzione Politiche Giovanili e Cultura, in occasione del 27esimo anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dal 20 al 27 maggio.

“Sotto il segno della bilancia”: Fabio De Nunzio, famoso volto della tv, già inviato di Striscia la notizia è il protagonista del prossimo appuntamento targato Brindisi 4.0. Sabato 26 maggio 2018 all’interno dei locali dell’ex Convento di Santa Chiara nei pressi del Duomo di Brindisi

Torna il consueto appuntamento con Cantine Aperte. L’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino è giunto alla sua 26esima edizione. Le cantine Due Palme di Cellino San Marco aprono le porte ai visitatori dalle 10 alle 14.

La compagnia "I teatranti" dell'associazione culturale "Domenico Modugno" presenta la commedia in vernacolo "La quinnicina a mare". Tre atti per trascorrere una serata in allegria con l'umorismo degli attori amatoriali e le disavventure raccontate in ricordo di una tradizione dei decenni scorsi quando le famiglie si organizzavano per trascorrere qualche settimana di vacanza al mare, nelle vicine marine.

Aido: un film e banchetti informativi per sensibilizzare a trapianto e donazione in occasione della XXI Giornata Nazionale del Trapianto e della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule in programma domenica 27 maggio 2018. Il Gruppo Comunale Aido “Marco Bungaro” di Brindisi, in qualità di ente di volontariato che concentra le proprie attività informative e di sensibilizzazione proprio nel merito di trapianto e donazione.

Ultimo appuntamento al centro commerciale Auchan: fino a domenica 27 maggio, negli orari che precedono il pranzo e la cena, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20, nonne, mamme e tantissimi appassionati di cucina hanno la possibilità di esibirsi cucinando il loro piatto forte della tradizione pugliese.

Prima edizione del moto incontro a San Pietro Vernotico organizzato dal locale motoclub, domenica 27 maggio a partire dalle 9.00.

"Trofeo Hork": giornata dedicata agli amici a quattro zampe a Bozzano domenica prossima (27 maggio) si svolgerà a Brindisi, presso il parco di via Islanda, al rione Bozzano, la prima esposizione cinofila "Trofeo Hork", aperta alle categorie: meticci, cani di tutte le razze, cuccioli, speciale pitbull e pastore tedesco, best in show. Le iscrizioni si apriranno alle ore 8.

Il Centro Artistico Musicale “Euterpe” è lieto d’invitare la cittadinanza al settimo ed ultimo appuntamento della terza Rassegna Musicale di Chitarra classica con Archi e Fiati, sabato 26 Maggio, ore 18.30, a Brindisi, presso il Chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie, via Tarantini, con ingresso gratuito.

Mostra fotografica internazionale “24 Scatti Bike: l’Uomo e la Bicicletta”, è il titolo della settima edizione della mostra fotografica internazionale dedicata al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta organizzata dall’associazione culturale Aeneis 2000 con il patrocinio del Comune di Brindisi. L’esposizione è in programma dal 25 maggio al 25 giugno presso la sala Ex Corte d’Assise di Palazzo Granafei-Nervegna.