Its Aerospazio Puglia: riaperte le iscrizioni ai corsi gratuiti

BRINDISI - Sono state riaperte fino al 20 gennaio 2020 le preiscrizioni a due corsi dell’Its Aerospazio Puglia: “Tecnico superiore delle tecnologie produttive dell’Industria Aerospaziale” e “Tecnico superiore per la Manutenzione degli Aeromobili”. Come di consueto i corsi dell’Its sono gratuiti, hanno una durata biennale e sono formulati in modo che, oltre alle ore di lezione in aula, i corsisti svolgano uno stage in azienda per almeno il 30 per cento della durata totale del corso. Il corpo docente è costituito per almeno il 50 per cento da professionisti del mondo del lavoro.

I corsi dell’Its Aerospazio Puglia sono un’ottima alternativa all’università per coloro che vogliono inserirsi rapidamente in ambito lavorativo. Il 70 per cento dei diplomati, infatti, ha trovato lavoro entro 1 anno dal diploma. Per accedere al servizio prescrizioni è necessario collegarsi al sito www.itsaerospaziopuglia.it e compilare l’apposito modulo.