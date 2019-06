I tre ex Leu in sintonia con Matarrelli guardano alla presidenza Multiservizi

BRINDISI – Ora che sono ex Liberi e Uguali a tutti gli effetti, i consiglieri comunali di Brindisi Alessandro Antonino, Antonio Manfreda e Giuseppe Massaro, pensano a far crescere il “loro” nuovo gruppo. Gruppo che, secondo indiscrezioni, sarebbe “in sintonia” con il movimento che fa capo al mesagnese Mauro Vizzino, consigliere regionale eletto nella lista del governatore Michele Emiliano, e neo eletto in Assise con il sindaco Antonio Matarrelli. E che starebbe pensando alla guida della Multiservizi.

In sintonia con Matarrelli e Vizzino

Non è mistero per nessuno che Antonino, in passato candidato nella lista di Nando Marino, abbia seguito in prima persona la campagna elettorale di Matarrelli, risultato vincitore al secondo turno sulla candidata del centrosinistra a trazione Pd, Rosanna Saracino. Lui stesso ha pubblicato diverse foto sulla sua pagina Facebook, con messaggi di auguri a Matarrelli: “In sintonia con il sindaco di Mesagne e il consigliere regionale”, ha scritto il 10 giugno scorso. C’è anche la sua foto con Matarrelli che indossa la fascia Tricolore.

Chiaro, quindi, il legame politico che lega il consigliere comunale di Brindisi agli esponenti politici di Mesagne. La domanda, a questo punto, è: quale direzione seguiranno Antonino e i suoi colleghi consiglieri di Brindisi, Manfreda, ex consigliere e assessore di Impegno sociale, e Massaro con i quali fa squadra?

L’attrito con l’assessore al Bilancio D’Errico

Se è vero che i tre hanno pubblicamente dichiarato la volontà di restare nella maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Rossi, è altrettanto vero che qualcosa sta succedendo nella coalizione di governo a Palazzo di città. Non da ieri o dall’altro ieri, perché di fibrillazioni si è avuto il sentore già da diverso tempo. Nei giorni precedenti al Consiglio comunale, durante il quale i tre sono usciti dall’Aula facendo mancare il numero legale, nella chat della maggioranza hanno fatto sapere di voler “commissariare” l’assessore al Bilancio, Cristiano D’Errico, espressione di Leu. Non avrebbero approvato la rotta seguita dal commercialista nella gestione delle finanze del Comune.

Archiviato il Consiglio comunale di giovedì scorso sul rendiconto e i debiti fuori bilancio, gli ormai ex Leu avrebbero contattato due consiglieri eletti nella lista di Brindisi Bene Comune: Luana Pirelli e Marco Vadacca, ritenuti “scontenti” dei risultati dell’Amministrazione Rossi. Speravano di riuscire a imbastire un dialogo per arrivare a strappare il sì all’adesione del loro nuovo gruppo. Invece niente. I due hanno respinto l’invito ai mittenti. E ovviamente tutto è rimbalzato in seno a Brindisi Bene Comune.

La Multiservizi

La manovra dei tre non sarebbe finita qui. Stando a quanto si sostiene con una certa insistenza tra Brindisi e Mesagne, i consiglieri del nuovo gruppo avrebbero fatto intendere di non gradire neppure la conferma di Giovanni Palasciano (nella foto accanto) alla guida della partecipata Multiservizi. Palasciano ha presentato il nuovo piano industriale in vista della fusione per incorporazione con Energeko, l’altra partecipata del Comune di Brindisi. Rossi deve decidere, d’intesa con l’assessore al Bilancio, se affidare incarico nuovamente al commercialista barese oppure no.

Dal gruppo Antonino, Manfreda e Massaro, sembra che sia stato fatto riferimento a un altro commercialista: Francesco Pasanisi Zingarello (nella foto al lato), di Mesagne, già capo staff per Massimo Ferrarese alla presidenza della Provincia di Brindisi, e componente di quello della sindaca Angela Carluccio. Zingarello sarebbe anche vicino a Matarrelli. Se così fosse, il cerchio sarebbe chiuso. Tutto in sintonia con la coalizione che governa Mesagne. Con un ponte verso le regionali.

Il sindaco Riccardo Rossi

“La situazione è tranquilla”, dice il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. “C’è una divergenza interna a Leu, anche sull’onda delle dinamiche a livello nazionale. Spero che trovino la quadra, io sono fiducioso”, continua. Non sarà troppo fiducioso? Possibile che non abbia prestato attenzione alle voci che circolano in queste ore? “Sia chiaro a tutti: nessuno può vantare richieste di nessun tipo perché questo comporterebbe l’immediato allontanamento dalla maggioranza”.

