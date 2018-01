Fasano: "Gli scrutatori saranno nominati fra inoccupati e disoccupati"

La Commissione comunale elettorale di Fasano ha deciso che gli scrutatori di seggio elettorale per le elezioni del nuovo Parlamento italiano del 4 marzo prossimo vengano nominati tra disoccupati o inoccupati (risultanti tali al Centro per l’impiego di appartenenza) che sono iscritti all’Albo comunale degli scrutatori.

Pertanto, coloro che si trovassero in questa condizione (e iscritti all’Albo comunale degli scrutatori) potranno presentare entro il 7 febbraio una domanda su modulo elettronico https://form.jotformeu.com/80223195629357 disponibile sull’home page del sito www.comune.fasano.br.it o, in alternativa, ritirare direttamente il modulo all’Ufficio elettorale comunale (in piazza Ciaia).

Qualora le domande giunte al Comune siano superiori al numero occorrente di scrutatori, si procederà alla nomina attraverso il sorteggio di tutte le istanze presentate, mentre, qualora le domande siano inferiori, si procederà al sorteggio tra tutti gli iscritti all’Albo comunale degli scrutatori fino al raggiungimento del numero necessario.

Inoltre, al fine di rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature, l'Ufficio elettorale di Fasano, ubicato in piazza Ciaia al civico 19, resterà aperto da venerdì 26 a lunedì 29 gennaio dalle ore 8 del mattino alle ore 20 della sera.