Puglia bike Hotel, il logo del brand è ideato da un cegliese

CEGLIE MESSAPICA - C’è una bici che pare segua un percorso indicato da una freccia e che passa davanti ai trulli, il tutto illustrato nella tonalità del verde: è il logo del nuovo brand “Puglia bike Hotel” realizzato dal creativo Antonio Gatti di Ceglie Messapica, per il progetto presentato alla Bit di Milano dalle città di Mesagne e Ostuni.

“Dovevo realizzare un elemento che identificasse le peculiarità della Puglia – racconta Antonio Gatti, creative designer e web marketer – non il mare, perché non tutte le città ne sono bagnate. E ho pensato ai trulli di Alberobello”. Già, la Puglia in tutto il mondo è ormai simbolicamente individuata da queste celebri composizioni in pietra a secco, inserite dall’Unesco nel Patrimonio dell’umanità. “Oggi più che mai mi sento orgoglioso di appartenere a questo straordinario territorio, soprattutto per aver contribuito a costruire l'identità di Puglia Bike Hotel”.

Così dopo aver curato la comunicazione della mostra di Andy Wharol, esposta nel Castello normanno - svevo di Mesagne, è stato proposto ad Antonio Gatti di aderire al progetto bike friendly pensato per una Puglia cicloturistica. “I gadget, poi, ossia le borracce e la magliette, sono stati pensati da Daniele Pomes che da anni insegna l’importanza della mobilità lenta”.

E, dunque, i turisti che da quest’anno verranno alla scoperta della meravigliosa Puglia (o ci torneranno) potranno usufruire dei pacchetti tour realizzati dalle attività ricettive che aderiranno al progetto “Puglia bike Hotel”, e saranno facilmente riconoscibili dalle maglie bianche e borracce, con sopra il logo realizzato dal creativo Antonio Gatti.