Vi segnalo una discarica abusiva che perdura da molti anni. Trovasi rifiuti di ogni genere, ma da qualche giorno anche estremamente pericolosi come lastre di cemento-amianto. Nel luglio 2019 la discarica fu incendiata e parte dei rifiuti sono andati in fumo. L'ubicazione è lungo la strada che costeggia la costa nord di Brindisi, denominata via di Punta Pente incrocio di San Taddeo, in corrispondenza dell'area demaniale, le coordinate sono: 40°40'27.4"N 17°56'43.7"E SALUTI Fabiano