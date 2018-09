Asl Brindisi: la giunta regionale conferma Pasqualone nel ruolo di dg

La Giunta Regionale ha confermato Giuseppe Pasqualone nel ruolo di direttore generale dell’Asl Brindisi. La nomina è stata ratificata nel corso della riunione odierna dell’esecutivo presieduto dal governatore Michele Emiliano.

Contestualmente, a seguito dell’acquisizione dell’intesa sul nominativo prescelto con il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, ha designato il dott. Giovanni Migliore quale direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, rinviando la nomina ad un successivo atto di giunta dopo aver verificato l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte (in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione). La durata del mandato sarà non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Successivamente saranno assegnati anche gli obiettivi di mandato al Direttore Generale nominato.



La Giunta ha anche nominato quale direttore Generale della Asl Bari il dott. Antonio Sanguedolce e quale Direttore Generale della Asl Taranto il dottor Stefano Rossi.