Minibasket: giornata di formazione a Oria con coach Maurizio Cremonini

ORIA - Il settore tecnico della Fip (Federazione italiana pallacanestro) ha selezionato il Centro minibasket di Oria Basket per lo svolgimento di una giornata di formazione con il professor Maurizio Cremonini: 63 anni, bresciano, dal 2001 è responsabile nazionale del settore minibasket.

Premiato come migliore istruttore di minibasket d’Italia, è esperto di psicologia e comunicazione didattica ed è autore di numerosi libri e pubblicazioni. Attualmente svolge un ruolo di coordinamento a livello nazionale per la Fip con docenze in Spagna, Germania, Lussemburgo e Finlandia.

Venerdì 14 giugno, a partire dalle 16, Coach Cremonini terrà proprio nel palazzetto dello sport di Oria una giornata di formazione per i tecnici-istruttori pugliesi e guiderà gli allenamenti del Centro minibasket Oria Basket, offrendo ai piccoli atleti la possibilità di vivere un’esperienza unica con il più qualificato tecnico italiano. Questo evento premia l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal Centro minibasket, un successo dimostrato peraltro dal crescente numero di iscritti.

«Questi risultati e l’esperienza che faremo col prof. Cremonini - riferiscono dal Centro - saranno da stimolo a fare ancora meglio nella prossima stagione, spronandoci a crescere sul piano sportivo ed umano. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore Pasquale Salerno, per il supporto dimostratoci nella realizzazione di questo importante evento formativo».