"Cori lesivi", petardi e fumogeni: multa da 2mila euro al Brindisi Fc

BRINDISI - I petardi, i fumogeni e i “cori lesivi degli organi federali”, oltre al lancio di una bottiglietta di plastica, costano carissimi al Brindisi Football club. Il giudice sportivo ha inflitto al sodalizio di via Benedetto Brin una sanzione da 2mila euro per degli episodi che si sono verificati nel corso della partita contro il Foggia disputata domenica scorsa (13 ottobre) allo stadio Fanuzzi, per la settima giornata del campionato di Serie D.

La società è stata sanzionata per la condotta dei propri tifosi, che hanno “introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (8 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato – si legge nella nota del giudice sportivo - nonché lanciato una bottiglietta di plastica piena in direzione di un A.A. che cadeva sul terreno di gioco”.

Inoltre gli stessi tifosi del Brindisi hanno esposto “striscioni e intonavano cori lesivi dell’ autorità degli Organi federali”.