Primo abbraccio con i tifosi per il Brindisi Fc: "Torneremo in D"

BRINDISI - L'obiettivo è vincere il campionato di Eccellenza e tornare in Serie D dopo quattro anni di assenza. Il Brindisi Fc non nasconde le proprie ambizioni nel primo abbraccio con i tifosi che si è svolto stasera nella piazzetta antistante al teatro Verdi, dove è stata presentata la squadra di mister Rufini, oltre allo staff tecnico e alla società al gran completo, dai soci campani Vangone e Vertolomo, passando per il presidente Antonio Gianniello e i soci storici del Real Paradiso Brindisi (Siliberto, Bungaro, Bagnardi).

Hanno presenziato all'evento anche il sindaco Riccardo Rossi e l'assessore allo Sport, Oreste Pinto. L'organico allestito dai dirigenti Enzo Carbonella e Nicola Dionisio è considerato uno dei più competitivi del girone pugliese.

L'esordio ufficiale avverrà il 2 settembre, nel primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza. La domenica successiva (9 settembre), prima giornata di campionato. Il calendario verrà definito nei prossimi giorni. Una piccola nota di colore: dopo una parentesi con la Virtus Francavilla, torna in biancazzurro lo storico magazziniere del calcio Brindisino, Tonino Pinto.