Bagno di folla al New Basket store: Brown & co. acclamati dai tifosi

Bagno di folla per i giocatori della Happy Casa Brindisi al New Basket store situato in corso Garibaldi, dove stasera sono state consegnate le uova di Pasqua personalizzate realizzate dalla Soavegel, sponsor del sodalizio di contrada Masseriola. Oltre 100 tifosi hanno invaso lo spazio antistante al negozio, rendendo necessario l'intervento degli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.

Presente il roster al gran completo. Fra i più acclamati, il beniamino John Brown, alias Giovanni Marrone, grande protagonista, insieme a Chappell, della vittoria conquistata domenica scorsa al PalaDozza di Bologna.

Sull'onda dell'entusiasmo, la squadra di coach Vitucci sabato prossimo, vigilia di Pasqua, affronterà un'altra difficile trasferta sul parquet di Cremona (palla a due alle ore 19,30), con l'obiettivo di agganciare il team allenato da Sacchetti al terzo posto in classifica e mettere così in cassaforte la qualificazione ai playoff, a quattro giornate dalla fine della regular season. Trascimati dal calore dei supporters, i ragazzi sono pronti a una nuova impresa.