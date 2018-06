"La leadership di Salvini non ha tenuto insieme il centrodestra. Berlusconi, un'altra cosa"

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, Mariastella Gelmini, a Brindisi a sostegno del cadidato sindaco Roberto Cavalera, ribadisce un concetto: se il centrodestra è diviso, a Roma come a Brindisi, la ragione fondamentale sta nel fatto che la reclamata leadership di Matteo Salvini è ancora lontana dall'avere quella capacità di tenere unito questo variegato fronte dimostrata per tanti anni da Silvio Berlusconi. Forza Italia resterà all'opposizione, e voterà a favore solo di provvedimenti che rispecchino il programma del centrodestra (il modello di flat-tax, ad esempio, mentre c'è un no deciso al reddito di cittadinanza), non l'accordo Lega-M5S. Per Brindisi, l'ex ministro dell'Istruzione non ha dubbi, il candidato migliore è Roberto Cavalera. Alla manifestaziobne di chiusura stasera c'erano anche il deputato brindisino Mauro D'Attis e il senatore Luigi Vitali.