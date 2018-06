"Tagliano le tasse ai ricchi, invece servono soldi per sanità e scuola pubblica"

A Brindisi a sostegno del candidato sindaco della sinistra unita, Riccardo Rossi, arriva anche Roberto Speranza, di Liberi e Uguali. Dure critiche al governo Conte, che Speranza qualifica di destra per i suoi programmi e che va sfidato proprio sul terreno degli impegni per il sociale ed il lavoro: dalle pensioni, al miglioramento della sanità pubblica, al diritto allo studio, al Sud. Su questo, ha detto Roberto Speranza, Liberi e Uguali non si sottrarrà al confronto, e attende Lega e M5S alla prova dei fatti, lavorando nel contempo per una nuova sinistra. Le contraddizioni dell'attuale maggioranza di governo sono palesi: tagliare le tasse ai detentori dei grandi patrimoni è la prova che il patto Salvini-Di Maio non è in realtà fondato sugli interessi della maggioranza degli italiani.