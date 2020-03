Standing ovation dai balconi: il tributo dei brindisini a medici e infermieri

Anche dai balconi della provincia di Brindisi applausi a scena aperta per medici e infermieri impegnati nella durissima battaglia contro il coronavirus, nell'ambito di un flashmob nazionale. Centinaia di persone si sono affacciate per manifestare, in questo modo, il loro ringraziamento agli operatori sanitari, in prima linea nell'emergenza.

