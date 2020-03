Le favole online scaccia-paura di Mino, attore di teatro

BRINDISI - Mino Profico è un attore di teatro di 41 anni, è padre di due bambine ed è originario di Gagliano del Capo (Lecce), ma vive e lavora a Brindisi ormai da tantissimi anni. In questo periodo, in cui tutti dobbiamo rispettare le direttive di Governo, evitando di uscire se non in casi di estrema necessità, Mino ha deciso di mettere a disposizione la propria arte, la propria professionalità e quella dolcezza che solo un padre amorevole come lui può esprimere attraverso la lettura di favole e racconti.

Infatti, con delle dirette Facebook, trasmesse dal suo profilo, Mino regala a bambini e adulti, tutti i giorni alle 21, dei momenti emozionanti, attraverso la lettura di racconti, fiabe e filastrocche. Il tutto è iniziato con sua figlia maggiore, Vera, alla quale leggeva delle fiabe, e che lo accompagna ogni sera nelle dirette social. Con l’arrivo del Covid-19, Mino ha deciso di “aprire le porte della propria casa” come dichiara nel video “e far entrare tutti i bambini e adulti, desiderosi di essere coinvolti in una straordinaria lettura”.

Tanti sono gli spettatori, da varie città d’Italia e l’idea sta funzionando cosi bene, che anche gli adulti, come i più piccoli, iniziano ad avanzare richieste, così l’attore brindisino ha deciso di dedicare uno spazio anche ai più grandi. Attraverso queste letture, bambini e genitori possono non solo apprendere una buona pratica educativa che con il tempo si stava perdendo, ma hanno l’opportunità di conoscere opere e autori italiani e stranieri. Mino promette di continuare a condividere questi momenti per sempre e dà appuntamento a tutti alle 21, per ascoltare le sue letture.