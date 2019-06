Sterza per evitare un cane: auto si blocca sui binari al passaggio a livello

Avrebbe sterzato bruscamente per evitare un cane, terminando la sua corsa sui binari. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze un incidente che intorno all'1 della notte fra sabato 22 e domenica 23 giugno si è verificato all'altezza del passaggio a livelo situato sulla strada provinciale che collega Oria a Francavilla Fontana, nell'agro di Francavilla. Protagonista della vicenda è il conducente di un'Audi di grossa cilindrata. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e un carroattrezzi. La viabilità ferroviaria non ha subito contraccolpi di alcun tipo.