Happy Casa, ecco Greene: “Sono qui per vincere”

Gli piace giocare duro e non si tira indietro quando c’è da difendere. Pheel Greene IV, atterrato ieri sera a Brindisi, è stato presentato stamattina (sabato 11 maggio) alla stampa e ai tifosi, all’interno dello store Happy Casa situato nel Brin Park di Brindisi. Al suo fianco c’era il general manager del sodalizio di contrada Masseriola, Tullio Marino.

Il nuovo play guardia della New Basket non sarà a disposizione di coach Vitucci per la partita contro la Dolomiti Energia Trentino in programma domenica sera (palla a due alle 20,45) al PalaPentassuglia. I biancazzurri, certi dei playoff, si giocheranno il quarto posto con la squadra trentina, che insegue a due punti di distanza.

Il nuovo arrivato darà certamente il suo contributo nella serie dei quarti di finale dei playoff, nella speranza che la sua esperienza in biancazzurro possa durare il più a lungo possibile.

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di un'eventuale partecipazione a una competizione europea, in vista della prossima stagione. A tal proposito Tullio Marino ha spiegato che il budget utilizzato nelle ultime tre stagioni non consentirebbe di affacciarsi sul proscenio europeo. Servirebbe uno sforzo maggiore degli sponsor per allestire un roster in grado di reggere la doppia competizione.