Boato in strada, a fuoco Mercedes intestata a una società

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 22 di sabato 28 settembre in via Pordenone, traversa di via Cappuccini, a Brindisi dove è andata a fuoco una Mercedes S63 Amg parcheggiata per strada. L’auto è intestata alla General Trade, società leader nel settore dell’import export di prodotti per la casa, giocattoli, arredi e oggettistica, con sede amministrativa e legale a Martina Franca Taranto.

Le fiamme hanno interessato la ruota lato guidatore e la parte anteriore del veicolo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’auto fosse completamente avvolta dalle fiamme. A richiedere l’intervento degli uomini del 115 alcuni residenti allarmati da un boato provenire dalla strada. Con ogni probabilità dovuto all’esplosione della ruota. Sul posto si sono recati anche i carabinieri. Al momento in cui scriviamo l’utilizzatore del veicolo non si è presentato sul posto, l’auto non risulterebbe rubata.