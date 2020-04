Brindisi Solidale: consegnati buoni spesa e pacchi alimentari a 5.000 famiglie

BRINDISI - Ad oggi, 24 aprile, sono stati consegnati buoni spesa a 2.400 famiglie. Le richieste totali (spesso presentate molte volte) sono state circa 6.000; restano circa 400 richieste errate che necessitano di essere analizzate a seguito di telefonata a chi le ha presentate.

In questa settimana gli assistenti sociali hanno chiamato circa 800 persone e, per la prossima, il lavoro dovrebbe terminare. Man mano che le richieste saranno corrette, i buoni verranno consegnati. Si continuerà a lavorare in questo modo fino ad esaurimento delle richieste pervenute entro il 13 aprile.

Parallelamente, attraverso Brindisi Solidale, sono stati consegnati ai cittadini più di 2.600 pacchi alimentari: una parte, consegnata dalla Marina Militare e dai volontari della Protezione civile con l’aiuto delle associazioni (confezionati con le derrate donate da Costa Crociere), ed una parte distribuiti da Caritas Vicariale e Croce Rossa, sempre con l’aiuto delle associazioni (confezionati con beni lasciati dai cittadini presso i supermercati e con il cibo acquistato grazie alle donazioni in denaro).